Jinx di League of Legends arriva oggi in Fortnite

A partire da oggi, venerdì 5 novembre, gli utenti di Fortnite possono mettere le mani su diversi oggetti a tema Jinx, campionessa di League of Legends e protagonista della serie animata Arcane in onda su Netflix.

Nel negozio di Fortnite sono disponibili i seguenti oggetti:

Costume Jinx Arcane

Piccone distruttore Pow Pow

Spray Jinxato

Dorso decorativo Scimmia da sogno di Jinx

Colonna sonora della lobby Playground (strumentale)

Schermata di caricamento Seminare il caos

Boom! Schermata di caricamento

“Fortnite ha avuto collaborazioni ed esperienze di intrattenimento di alto profilo, sempre con l’obiettivo di offrire ai giocatori contenuti in grado di arricchire la loro esperienza dentro e fuori dal gioco, un impegno che condividiamo e ammiriamo,” ha dichiarato Brandon Miao di Riot Games. “Speriamo che ai fan piaccia vedere Jinx in Fortnite, uno dei nostri campioni di League of Legends più iconici, per festeggiare l’uscita di Arcane.”

Non è tutto: per festeggiare questa collaborazione, Riot Games ha portato anche tutti i suoi giochi sull’Epic Games Store: da oggi gli utenti della piattaforma possono scaricare League of Legends, Valorant, Teamfight Tactics e Legends of Runeterra.

“Riot Games è uno degli sviluppatori migliori del mondo, e ha creato franchise dell’intrattenimento incredibili. Siamo felici che abbia scelto di collaborare con noi per offrire i suoi titoli a milioni di nuovi giocatori tramite l’Epic Games Store,” ha commentato Steve Allison, vice presidente e direttore generale dell’Epic Games Store.