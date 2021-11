Mr. DRILLER DrillLand è disponibile su PlayStation e Xbox

Dopo il lancio su PC e Switch, Bandai Namco ha pubblicato Mr. DRILLER DrillLand sulle console PlayStation e Xbox, comprese le piattaforme next-gen PS5 e Xbox Series X|S.











Disponibile nel solo formato digitale, questo puzzle game a tinte action impegna i giocatori a scavare sempre più in profondità, combinando e facendo esplodere i blocchi colorati, per raggiungere il fondo del livello. Grazie alla presenza di una Modalità Casual, Mr. DRILLER DrillLand è semplice da imparare e adatto anche per i giocatori più giovani, ma il suo gameplay fresco lo rende perfetto per tutti.