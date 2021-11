Battlerite: tutti i campioni saranno gratuiti per il quarto anniversario

Stunlock Studios ha deciso di celebrare il quarto anniversario dal lancio di Battlerite in grande stile, e cioè regalando a tutti i giocatori l’All Champions Pack. Ricordiamo che il gioco in questione è free to play, e i vari campioni vanno sbloccati tramite valuta in-game o l’acquisto del sopra menzionato pacchetto, che sarà appunto disponibile gratis il prossimo 7 novembre. Oltre a questo, lo studio ha promesso che regalerà alcune mount speciali a chi frequenta i server Discord di Battlerite e quello di V Rising, permettendo dunque anche ai nuovi giocatori di fare un trionfale ingresso in scena.

L’annuncio postato sul blog ufficiale ha anche ripercorso la storia dello studio. Presentatosi sulla scena con Bloodline Champions nel lontano 2009, lo Stunlock Studios ha poi siglato un accordo con Deep Silver per lo sviluppo di Dead Island: Epidemic, progetto dalla storia poco fortunata. Nel 2016, infine, è stato il turno di Battlerite, gioco che riprendeva molte meccaniche e personaggi di Bloodline Champions, offrendo intensi scontri in piccole arene. Dopo circa un anno in Accesso Anticipato, il titolo ha ricevuto il suo lancio ufficiale il 7 novembre 2017, ma il rapido declino di giocatori ha spinto Stunlock Studios a dedicarsi ad altri progetti.