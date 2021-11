Milan Games Week & Cartoomics 2021: svelato il programma dell'evento

Due delle fiere dedicate alla geek culture più importanti d’Italia quest’anno uniscono le forze per creare un solo grande evento. Stiamo ovviamente parlando di Milan Games Week & Cartoomics, evento che nella versione 2021 si svolgerà “as one” e di cui è stato da poco presentato il programma completo; se siete interessati a partecipare, vedete di affrettarvi con l’acquisto dei biglietti perché quelli per il sabato sono già esauriti. Per motivi di spazio, in questa sede ci concentreremo principalmente su quanto organizzato all’interno dell’ala dedicata alla Milan Games Week; per gli eventi del Cartoomics vi rimandiamo al sito ufficiale, ma ci sentiamo in ogni caso in dovere di segnalare l’interessante mostra dedicata al 60° anniversario di Diabolik. E se siete fan del ladro galantuono, domenica 14 novembre alle 17.30 i suoi sessant’anni saranno raccontati dal Direttore di Astorina Mario Gomboli, dallo sceneggiatore Andrea Pasini e dal grande disegnatore Giuseppe Palumbo.

Passiamo, in ogni caso, agli eventi più legati al ramo videoludico. Padroni di casa del palco centrale del Milan Games Week & Cartoomics saranno Bryan Ronzani, voce di Radio 105, super esperto di videogame e amatissimo volto del web, e Giorgia Vecchini, poliedrica conduttrice, voice talent, cosplayer e grande esperta di cultura pop: saranno loro i conduttori dei momenti clou dell’evento. Ogni mattina, ad esempio, diversi protagonisti del mondo esports & gaming italiano saranno ospiti di “In My Shoes” e si confronteranno su temi caldi e attuali come la disparità di genere e inclusione nell’industria dei videogiochi in compagnia di Annie Mazzola, Valeria Oliveri ed Emilio Cozzi. Ma non solo: ogni giorno si giocherà dal vivo con Chiara Rocco ad Animal Crossing: New Horizons e il nuovo DLC Happy Home Paradise, mentre Cydonia commenterà live alcuni trailer di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in uscita il 19 novembre. Spazio anche al nuovissimo Mario Party Superstars che, con i suoi minigiochi, darà la possibilità a tutti i visitatori di divertirsi con rapide sfide sul palco. E poi i tanti momenti live con Stefano Bersola, Letizia Turrà e Pietro Ubaldi (sabato 13), oltre al gran finale da brividi con il concerto di Giorgio Vanni, il noto cantante delle sigle di cartoni animati che farà ballare e cantare il pubblico con tutti i suoi successi, da Pokémon a Dragon Ball, dai Cavalieri dello Zodiaco a Yu-Gi-Oh!, He Man e le Tartarughe Ninja.

Al centro del padiglione 12 potremo poi trovare la Gaming Zone Powered By Gamestop, un’immensa area di oltre 2500 mq realizzata con il supporto di GameStop, che offrirà ininterrottamente ore e ore di gioco a tutti i visitatori grazie a più di 300 postazioni con tutte le piattaforme e le ultimissime novità del mercato. Fra i titoli che potremo provare troveremo Back 4 Blood, Far Cry 6, FIFA 22, Forza Horizon 5, Just Dance 2022, Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, NBA 2k22, Riders Republic o Shin Megami Tensei V, The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, God of War 4, Gran Turismo Sport, Horizon Zero Dawn e molti, molti altri.

Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato agli esport, con l’Intel Esport Show che la farà da padrone. Già venerdì 12 è in programma la finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege con i caster Etrurian, Chinook, Rakki, LordChanka e “Il Solito Mute” Raffaele Bottone, mentre sul palco “community” si svolgeranno le finali del circuito Tormenta di League Of Legends. Sabato 13 novembre spazio al torneo dello sparatutto Valorant e al seguitissimo FORTNITE con la Gillette Bomber Cup commentata dai caster Piz e Xiuder, ma anche a un eccezionale torneo femminile organizzato in collaborazione con McDonald’s, che con il suo servizio McDelivery è Delivery Partner dell’evento. In programma anche il torneo di Call of Duty e gli showmatch della McDelivery GGang, il team esport tutto al femminile nato in collaborazione con Machete Gaming, che saranno accompagnati dal commento di Moonryde, dallo showcase musicale di Lazza e dal dj set con Young Miles feat. Anna. Domenica 14, infine, arriva il gran finale del torneo Italian Rocket Championship by Air Action Vigorsol con i caster Tristan, Goli, Laru, Kuma, Nickarg e Tanatoss, ma soprattutto grande spazio al campionato di calcio eSerie A TIM con una serie di showmatch all’ultimo dribbling.

Ultimo ma non ultimo, al Milan Games Week potremo trovare anche l’Indie Dungeon realizzato in collaborazione con IIDEA, che farà da palcoscenico per gli sviluppatori indipendenti italiani. Insieme agli altri, saranno presenti 12 studi di sviluppo selezionati tramite un apposito bando: 906 Games con Sunset, Aucritas con Fech The Ferret, CINIC Games con Extra Coin, Dramatic Iceberg con Racoonie: Legend of the Spirits, Fantastico Studio con Funtasia, Kid Onion Studio con River Tails, MixedBag con Now/Here, RGB Guelphs con Dante’s Sinner Filter, Safe Place Studio con Venice 2089, Tall Grass Games con Kings Gauntlet: Chess Revolution, Team SolEtude con Homunculus Hotel, Trinity Team con The Darkest Tales, Dark Tower Interactive con Ascent Project, Novis Games con Blind Console, Studio Cima con The Perfect Pencil, Timeless Tale con The Timeless Child – Prologue e Paper Crown con Nomadic. Indie Dungeon sarà anche uno show quotidiano sul Main Stage di Milan Games Week & Cartoomics, ogni giorno, infatti, due studi presenteranno i loro lavori in fase di lancio o di sviluppo avanzato: in programma gli showcase di Reply Game Studios, Fantastico Studio, Trinity Team, Team SolEtude, Stromind Games e Mixed Bag. Finalmente, l’industry italiana del gaming torna dal vivo!