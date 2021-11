Solasta: Crown of the Magister, disponibile il DLC Primal Calling

Le avventure di Solasta: Crown of the Magister si aggiornano con il nuovo DLC Primal Calling, che introduce due ulteriori classi giocabili, entrambe molto amate da tutti i giocatori di D&D. Stiamo parlando di Barbaro e Druido, che arrivano con tre sottoclassi ciascuno; di queste, una proviene dal materiale ufficiale Wizards of the Coast, una è stata creata dagli sviluppatori e la terza dalla comunità dei giocatori. Il contenuto aggiunto introduce inoltre la possibilità di creare personaggi mezzorchi e il background Wanderer, con tanto di quest dedicata.











Non è tutto qui, però: oltre al DLC Primal Calling, Solasta: Crown of the Magister ha ricevuto anche un aggiornamento gratuito che introduce novità per tutti i giocatori. Il livello massimo raggiungibile è stato alzato da 10 a 12, sono state introdotte nuove opzioni di personalizzazione estetica, è ora possibile saltare il tutorial, lo scontro finale è stato resto più arduo e sono state aggiunte nuove opzioni all’editor dei livelli. Inoltre, il gioco è ora disponibile anche su Mac. Potete trovare la lista completa dei cambiamenti sul sito ufficiale.