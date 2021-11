Red Solstice 2: arrivano gli esoscheletri del DLC Howell-Barrex Inc.

Certo, affrontare orde di mutanti impazziti a decine nei panni di un supersoldato ha il suo perché… Ma vogliamo mettere farlo a bordo di esoscheletri armati di tutto punto? Per fortuna, non serve ricorrere all’immaginazione dato che il DLC Howell-Barrex Inc. di Red Solstice 2: Survivors ci permette di fare esattamente questo, in ben 11 nuove missioni principali e 28 secondarie. E ovviamente un sacco di nuove devastanti armi.











Il contenuto aggiuntivo Howell-Barrex Inc., che è già disponibile al prezzo di 10,99€ o come parte del Season Pass, include inoltre la classe Ingegnere, capace di introdurre tutta una nuova serie di opzioni per il controllo del campo di battaglia. Ricordiamo che questo è il solo il primo DLC di quattro previsti da Ironward; gli altri tre arriveranno su Red Solstice 2: Survivors nel corso del 2022.