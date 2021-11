Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy ora disponibile

È disponibile da oggi il Volume 1 di Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy, titolo free to play prodotto da Bandai Namco. Il gioco ci mette nei panni dei giovani membri della unità Noisy Fairy, alle prese con gli eventi della One Year War. Il gioco è disponibile su PS4 e PS5, e i tre volumi del contenuto singleplayer vanno acquistati separatamente; il primo è già disponibile, mentre il secondo lo diverrà dal 19 novembre e il terzo dal 3 dicembre. Caratterizzato da un gameplay action ad alto tasso di intensità, Mobile Suit Gundam: Battle Operation Code Fairy è collegato strettamente con Battle Operation 2, per il quale potremo guadagnare ricompense speciali progredendo nella storia.