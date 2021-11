Final Fantasy XIV: Endwalker, l'uscita è stata rinviata di due settimane

In un messaggio rivolto a tutta la fanbase, il producer Naoki Yoshida ha comunicato che la data d’uscita di Final Fantay XIV: Endwalker è stata rinviata di due settimane. L’espansione dell’MMO di Square Enix uscirà dunque il 7 dicembre, mentre l’Early Access prenderà il via il 3 dicembre. Non tutto viene per nuocere, però: in contemporanea con l’annuncio è stato pubblicato anche il trailer di lancio di questo contenuto aggiuntivo, che promette di essere il più corposo finora.











Per quanto riguarda le motivazioni del rinvio, Naoki Yoshida si è assunto tutta la responsabilità, chiarendo che è dovuto alla sua volontà di assicurare il massimo grado di pulizia a Final Fantasy XIV: Endwalker. “Ci siamo decisi a sistemare anche le più piccole sbavature e ad assicurarci che la nostra scrittura copra anche i dettagli più minuti della vasta ed intricata storia che si è dipanata in questi 11 anni, a partire dall’inizio di Final Fantasy XIV, così da assicurarci che tutti possano godersi a pieno le loro avventure. Sfortunamente, la conseguenza di ciò è stata che il tempo speso per questi miglioramenti aggiuntivi è stato rubato ai controlli di qualità finali.[…] Per questo motivo, ho deciso di rinviare l’uscita del gioco”, ha spiegato Naoki Yoshida.