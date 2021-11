Elden Ring: ecco le cinque classi della closed beta

L’account Twitter ufficiale di Elden Ring ha di recente rivelato quali saranno le cinque classi predefinite su cui i giocatori potranno mettere le mani nel corso della prossima closed beta, prevista su console per il periodo fra il 12 e il 15 novembre. Alcune di queste abbiamo potuto vederle in azione nel corso del lungo trailer di gameplay mostrato l’altroieri da From Software. Warrior, per esempio, ci ha mostrato l’esplorazione dell’ampio open world interconnesso e qualche accenno di stealth; Enchanted Knight si è dato al gioco cooperativo e ha affrontato un imponente boss a cavallo; Bloody Wolf, infine, si è dedicato all’esplorazione di Stormveil Castle, dove ha affrontato il temibile Godrick the Golden. E se non siete fra i fortunati che hanno ottenuto l’accesso alla Closed Beta, per ripercorrere i loro passi su Elden Ring dovrete attendere il 25 febbraio, su PC e console.

