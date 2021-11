Game Over Carrara ottiene il People's Choice Award al NGDC

L’avventura grafica Game Over Carrara ha vinto il prestigioso People’s Choice Award ai NGDC, i Nordic Game Discovery Contest che si propongono di mettere in evidenza i videogiochi più interessanti da scoprire e sostenere nel panorama indipendente. Meritatamente, aggiungiamo, per quanto il gioco risulti divertente da giocare e socialmente sibillino nei propositi, con un’apocalisse zombie che invade la bella cittadina toscana, patria del bianco marmo, come a dire: “Guardate com’è bella Carrara, resisterebbe anche all’apocalisse e anche nella fine del mondo è una città splendida, venite a visitarla.”.

Game Over Carrara del “one-man-team” Elvis Morelli è arrivato alla manifestazione dopo il confronto delle selezioni romane (12.000 i giochi in lizza, a livello internazionale) con altri indie italiani di primo piano, tra cui l’intrigante Freud’s Bones, trovandosi poi a competere nella finale con titoli provenienti da USA, Brasile, Sud Africa, Polonia, Portogallo, Romania e tante altre nazioni. Ricordiamo che Game Over Carrara, fino a oggi solo in versione mobile, arriverà presto in edizione completa anche su Steam, e complimenti da TGM per la vittoria!