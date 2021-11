Mass Effect: prendono il via le celebrazioni del N7 Day

La serie di Mass Effect compie 14 anni, e come da tradizione il 7 novembre (o N7 Day) segna la data in cui BioWare guarda al passato e ripercorre la strada fatta dai suoi giochi. A questo proposito, il team di sviluppo ha prodotto un’infografica che potete trovare all’interno di questo articolo e che raccoglie quelle che sono state le decisioni più difficili per i giocatori; prima fra tutte spicca quella fra Kaidan e Ashley, ma non è certo l’unica.

Le celebrazioni sono state accompagnate anche da novità dedicate ai fan della serie, o a potenziali nuovi giocatori. Tutti i titoli della serie sono infatti in sconto, inclusa la recentemente pubblicata Mass Effect Legendary Edition, versione rimasterizzata della trilogia originale. Sono inoltre disponibili gli sticker per la chat Steam ispirati al Comandante Shepard e ai suoi comprimari, e se volete infastidire i vostri amici anche al di fuori da Steam potrete farlo con le gif preparate dallo studio. Per i fan più dedicati, BioWare ed Electronic Arts hanno rimpinguato il negozio ufficiale con nuovi gadget; sono inoltre stati stretti accordi con altri creatori di terze parti, come per esempio per una serie di stampe pubblicate da Dark Horse o questa fedele repica della Cittadella.

Purtroppo, se c’è qualcosa che è mancato sono state nuove informazioni concrete sul prossimo capitolo della serie di Mass Effect, anche se BioWare ha diffuso un nuovo artwork ufficiale. Gli sviluppatori, in ogni caso, fanno sapere che i lavori procedono e che non vedono l’ora di poter saziare le nostre curiosità.