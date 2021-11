Metal Gear Solid 2 e 3 rimossi dagli store digitali

Konami ha annunciato la rimozione di Metal Gear Solid 2 e 3 dagli store digitali di varie console e per PC: a partire dalla giornata odierna, i due videogiochi non saranno più acquistabili sul PlayStation Store, sul Microsoft Store, sull’eShop del Nintendo 3DS, su GOG e sullo negozio di Nvidia Shield.

La compagnia giapponese ha tenuto a precisare che si tratta di una rimozione temporanea dovuta alla scadenza di alcune licenze in via di rinnovamento. In particolare, Konami sta rinnovando le licenze di utilizzo dei filmati storici impiegati in entrambi i videogiochi, pertanto i due titoli torneranno disponibili non appena verrà risolta la questione.

Nel frattempo, chiunque abbia intenzione di acquistare Metal Gear solid 2 e 3 dovrà armarsi di pazienza dal momento che non sappiamo quando verranno rinnovate tali licenze.

