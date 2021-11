Scorn è stato ufficialmente rinviato al 2022

Purtroppo questa notizia era già nell’aria, ma ora ne abbiamo finalmente la conferma ufficiale: Scorn è stato rinviato al prossimo anno.

Nel fornire un aggiornamento ai backer del progetto su Kickstarter, Ebb Software ha fatto sapere che l’uscita di questo ambizioso FPS horror ispirato alle opere di H.R. Giger vedrà la luce nel 2022. Non sappiamo ancora esattamente quando avremo modo di vedere Scorn su PC e Xbox Seris X|S, ma gli sviluppatori precisano che conosceremo qualche dettaglio in più in tal senso il prossimo 10 dicembre. Casualmente, tale data coincide con la cerimonia dei The Game Awards 2021: è dunque molto probabile che Scorn faccia la sua comparsa sul palcoscenico dell’evento ideato da Geoff Keighley.

