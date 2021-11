Elden Ring supporterà il ray-tracing su PC, PS5 e Xbox Series X

Bandai Namco ha svelato come girerà Elden Ring sulle varie piattaforme, confermando che l’action RPG open world di FromSoftware supporterà il ray-tracing sia su PC che su PS5 e Xbox Series X, tuttavia questa feature verrà aggiunta dopo il lancio con un’apposita patch.

Vediamo in dettaglio come girerà il gioco in base all’hardware:

PC

Risoluzione massima : fino a 4K

: fino a 4K FPS : fino a 60

: fino a 60 HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: Sì

PS4

Risoluzione massima : fino a 1080p

: fino a 1080p FPS : fino a 30

: fino a 30 HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: No

PS4 Pro

Risoluzione massima : fino a 1800p

: fino a 1800p FPS : fino a 30

: fino a 30 HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: No

PS5

Risoluzione massima : fino a 4K

: fino a 4K FPS : fino a 60 (in modalità performance)

: fino a 60 (in modalità performance) HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: Sì

Xbox One

Risoluzione massima : fino a 900p

: fino a 900p FPS : fino a 30

: fino a 30 HDR : Sì (solo su Xbox One S)

: Sì (solo su Xbox One S) Ray-tracing: No

Xbox One X

Risoluzione massima : fino a 4K

: fino a 4K FPS : fino a 30

: fino a 30 HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: No

Xbox Series S

Risoluzione massima : fino a 1440p

: fino a 1440p FPS : fino a 60 (in modalità performance)

: fino a 60 (in modalità performance) HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: No

Xbox Series X

Risoluzione massima : fino a 4K

: fino a 4K FPS : fino a 60 (in modalità performance)

: fino a 60 (in modalità performance) HDR : Sì

: Sì Ray-tracing: Sì

Vi ricordiamo che dal 12 al 15 novembre si terrà una closed beta su console, mentre il gioco vero e proprio vedrà la luce il 25 febbraio 2022.