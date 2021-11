Soulstice sarà alla Milan Games Week 2021

Il publisher Modus Games e gli sviluppatori tricolore di Reply Game Studios hanno confermato la presenza di Soulstice alla Milan Games Week 2021 che si terrà dal 12 al 14 novembre presso Fiera Milano Rho.

Il videogioco action sarà protagonista della prima giornata della kermesse meneghina: Fabio Pagetti (Game & Creative Director) e Christian Ronchi (Lead Artist) saliranno sul palco principale il 12 novembre alle ore 11:30 per presentare Soulstice al pubblico. In quell’occasione, i due esponenti del team di sviluppo parleranno delle protagoniste Briar e Lute, raccontando in che modo le due sorelle abbiano preso vita all’interno mondo di gioco, partendo dalla fase di concept art per arrivare fino all’implementazione.

“Dopo la presenza in digitale a E3 e Gamescom, siamo contenti di parlare di Soulstice per la prima volta in occasione di un evento fisico, per di più in Italia dove abbiamo le nostre radici,” ha dichiarato Fabio Pagetti. “Milan Games Week rappresenta un’opportunità speciale per noi: incontri dal vivo come questo ci danno l’energia che ci serve per realizzare il nostro progetto e soddisfare aspettative dei giocatori di tutto il mondo“.

Ricordiamo che Soulstice sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2022.

