FarmVille 3 disponibile per il download, ecco il trailer di lancio

Dopo una puntata ai tropici, è giunto il momento per una delle serie più amate di Zynga di tornare in luoghi più tradizionali. Il gioco di cui stiamo parlando è ovviamente FarmVille 3, disponibile per il download su Android, iOS e MAc M1, che vede il ritorno del personaggio preferito dai fan: Marie, che guiderà e accoglierà sia la community di veterani, sia i nuovi giocatori che affronteranno per la prima volta le sfide della vita rurale. Marie non sarà però certo da sola, e tanti altri simpatici personaggi verranno a tenerci compagnia, ognuno con una diversa e speciale abilità che darà loro modo di aiutarci a prendere familiarità con tutte le novità del gioco, tra cui nuove le fattorie personalizzabili e l’allevamento degli animali.











Fra le novità che potremo trovare in quel di FarmVille 3 figurano:

Tantissimi animali – Colleziona, alleva e nutri più di 150 razze di animali, dai polli alle mucche, fino alle tigri esotiche e ai soffici alpaca

– Colleziona, alleva e nutri più di 150 razze di animali, dai polli alle mucche, fino alle tigri esotiche e ai soffici alpaca Un ricco cast di personaggi – Incontra 30 personaggi con speciali abilità, come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare vari oggetti, per aiutarti nella costruzione e gestione della tua fattoria.

– Incontra 30 personaggi con speciali abilità, come cucinare, pescare, tagliare la legna e creare vari oggetti, per aiutarti nella costruzione e gestione della tua fattoria. Un mondo vivo e realistico – Controlla le condizioni metereologiche in-game e sfruttale a tuo vantaggio per aumentare la produzione del raccolto, migliorare le battute di pesca e guadagnare più monete.

– Controlla le condizioni metereologiche in-game e sfruttale a tuo vantaggio per aumentare la produzione del raccolto, migliorare le battute di pesca e guadagnare più monete. Dettagliata personalizzazione – Fai indossare ai tuoi personaggi abiti stagionali, come un costume da zucca per Halloween, o aggiungi un tocco personale alla tua fattoria, alla tua stalla o al tuo veicolo, scegliendo tra moltissime opzioni di design a tema, come l’arredamento moderno o vittoriano

– Fai indossare ai tuoi personaggi abiti stagionali, come un costume da zucca per Halloween, o aggiungi un tocco personale alla tua fattoria, alla tua stalla o al tuo veicolo, scegliendo tra moltissime opzioni di design a tema, come l’arredamento moderno o vittoriano Cooperazione con il vicinato – crea la tua “co-op” per scambiare beni con altri giocatori e cooperare per vincere eventi e decorazioni uniche

Chi scaricherà FarmVille 3 entro il 19 novembre riceverà uno speciale starter kit di benvenuto contenente tanti elementi in grado di aiutarli a personalizzare la loro proprietà di campagna all’interno del gioco.