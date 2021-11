Among Us: in arrivo novità sul prossimo aggiornamento

Nel corso della giornata di domani, lo studio di sviluppo Innersloth rivelerà ulteriori novità sul prossimo aggiornamento di Among Us. La notizia ci arriva direttamente dal profilo Twitter del gioco, che ci invita a prendere parte a un emergency meeting della durata di circa cinque minuti, previsto per le ore 20:00 del 9 novembre. Lo studio ha anche anticipato che l’aggiornamento porterà su Among Us nuovi ruoli per la combriccola di astronauti sperduti nello spazio, oltre a qualcosa su cui lo studio vuole mantenere un’aura di mistero. Chissà, forse Innersloth intende darci qualche prima indicazione sulla prossima mappa in arrivo?

