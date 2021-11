Assassin's Creed Valhalla: in arrivo le Tombs of the Fallen

Si avvicina l’aggiornamento 1.4.0 di Assassin’s Creed Valhalla, previsto per la giornata di domani. Ubisoft ha di recente rivelato cosa sarà in questa patch, che si prospetta ricca di novità. In primo piano troviamo sicuramente la nuova attività Tombs of the Fallen: sparse per il mondo di gioco potremo trovare quattro tombe la cui esplorazione richiederà un occhio attento e un cervello pronto a risolvere i puzzle che ci sbarreranno la strada.

La patch introduce anche il supporto all’Oskoreia Festival, che prenderà il via l’11 novembre, durerà fino al 2 dicembre e ci permetterà di prendere parte a nuove, spiritiche attività. Con questo aggiornamento Eivor potrà inoltre sbloccare tre nuove abilità, e saranno introdotte tutta una serie di miglioramenti e correzioni ad Assassin’s Creed Valhalla. Di seguito potete trovare le dimensioni del download a seconda della piattaforma di riferimento:

PC: 20.31 GB

20.31 GB Xbox Series X|S: 25 GB

25 GB Xbox One: 20 GB

20 GB PlayStation 5: 6.75 GB

6.75 GB PlayStation 4: 4.55 GB