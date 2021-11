Dinga Bakaba, co-director di Deathloop, è ora a capo di Arkane Lyon

Dopo le dimissioni di Romuald Capron da studio head di Arkane Lyon, è Dinga Bakaba il nuovo boss dello studio transalpino. Bakaba è stato co-director del recente Deathloop, immersive sim con elementi roguelite pubblicato pochi mesi fa per PC e PS5.

Stando a quanto riportato da VGC, Bakaba mantiene anche il ruolo di co-creative director di Arkane Lyon, una posizione che condivide con il collega Sebastien Mitton, anch’egli co-director di Deathloop.

Dinga Bakaba è entrato nello studio francese nel 2010: in passato ha partecipato ai lavori di Dishonored nelle vesti di producer e designer, nonché di lead designer per Dishonored 2 e Death of the Outsider, oltre che in quelle di game designer per Wolfenstein: Youngblood.

Condividi con gli amici Inviare