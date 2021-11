Lies of P: ecco il gameplay del soulslike ispirato a Pinocchio

Il publisher Neowiz e gli sviluppatori di Round8 Studio hanno confezionato un primo trailer di gameplay di Lies of P, l’action RPG di stampo soulslike ispirato al personaggio di Pinocchio di Carlo Collodi.











Il filmato che trovate qui in alto è tratto da una versione pre-alpha del gioco e pertanto è probabile che diversi elementi cambieranno da qui fino alla release, come peraltro precisato dagli stessi sviluppatori. Tuttavia, il video ci permette di apprezzare non soltanto l’ispiratissima direzione artistica, ma anche alcuni elementi del gameplay che ricordano le opere di FromSoftware, come i combattimenti lenti e ragionati e il design dei livelli al limite del claustrofobico.

Lies of P è ancora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma il gioco dovrebbe vedere la luce su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso del 2023.