Dicey Dungeons per console Xbox in uscita a breve

Terry Cavanagh, poliedrico game designer autore di VVVVVV e Super Hexagon, ha annunciato che Dicey Dungeons sta per uscire anche sulle piattaforme della famiglia Xbox.

L’autore ha confermato via Twitter che questo particolare roguelite a tema dadi sarà disponibile su Xbox One e Xbox Series X|S da giovedì 11 novembre grazie a una conversione realizzata da Ratalaika Games. Cavanagh ha inoltre fatto sapere che il gioco sarà presente nel catalogo del servizio Xbox Game Pass sin dal lancio.

