Back 4 Blood: svelata la roadmap di aggiornamenti e contenuti aggiuntivi

Uscito lo scorso ottobre su PC e console, Back 4 Blood sta per ricevere diversi aggiornamenti gratuiti e contenuti aggiuntivi a pagamento, come svelato dalla roadmap diffusa in queste ore da Turtle Rock Studios.

Gli sviluppatori fanno sapere che nel corso del mese di novembre verranno pubblicati solo alcuni aggiornamenti legati a migliorare lo stato del gioco e a correggere alcuni bug, ma già da dicembre vedremo alcuni contenuti aggiuntivi inediti. Tra le novità disponibili gratuitamente spiccano la possibilità di giocare le campagne offline mantenendo i progressi sbloccati, uno speciale evento natalizio, nuove carte e una modalità per fare pratica.

Nel corso del 2022, sempre sul versante degli update gratuiti, avremo un livello di difficoltà aggiuntivo, nuove carte, una rivisitazione del sistema di combattimento corpo a corpo e una modalità cooperativa inedita. Per quanto riguarda i contenuti a pagamento, invece, il prossimo anno vedrà l’uscita di ben tre espansioni di Back 4 Blood, oltre a skin esclusive, armi aggiuntive e nuove carte. Questi contenuti aggiuntivi a pagamento saranno inclusi nell’Annual Pass.

Condividi con gli amici Inviare