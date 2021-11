Football Manager 2022 arriva oggi su PC e Xbox, diffuso il trailer di lancio

SEGA ha confezionato il trailer di lancio di Football Manager 2022, il nuovo gestionale calcistico di Sports Interactive uscito oggi su PC e console Xbox.











Per celebrare l’arrivo odierno del gioco su tutte le piattaforme, anche in formato Touch su Switch e mobile, gli sviluppatori hanno chiesto al talento spagnolo Pedri di raccontare come un allenatore sia in grado di aiutare i talenti più brillanti a raggiungere il pieno potenziale e guidare la propria squadra alla conquista della vittoria sul campo.

Segnaliamo, infine, che Football Manager 2022 è disponibile anche nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.