Rainbow Six Siege: svelati l'operatore Thorn e la stagione High Calibre

Ubisoft ha presentato ufficialmente High Calibre, la quarta e ultima stagione dell’Anno 6 di Rainbow Six Siege: tra le novità di questa nuova season spicca anche la presenza dell’inedito operatore Thorn.











Direttamente dall’Irlanda, Thorn è un difensore armato di UZK50Gi o l’M870 come arma primaria, e con 1911 TACOPS o C75-AUTO come arma secondaria, mentre porta con sé i Razorbloom Shells: si tratta di dispositivi di prossimità che, una volta attivati, innescano una detonazione a tempo.

High Calibre introdurrà anche una versione rielaborata della mappa Outback, ridisegnata per migliorarne il bilanciamento: sia l’edificio principale che la zona esterna sono stati modificati per permettere agli Attaccanti di pianificare e mettere in atto strategie più efficaci.

Infine, Ubisoft fa sapere che il Server Test della nuova stagione di Rainbow Six Siege sarà attivo da oggi, martedì 9 novembre.