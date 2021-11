Assassin's Creed Valhalla: ecco il trailer per la stagione di Oskoreia

L’autunno cala anche in quel di Assassin’s Creed Valhalla, e con esso arrivano tutta una serie di celebrazioni ed eventi a tema. Nel periodo dell’Oskoreia, il Velo fra i mondi diviene più sottile, e i morti esigono il rispetto dei viventi. Se così non dovesse essere, la temibile Caccia Selvaggia scenderà sugli uomini come una spiritica falce; non troveremo però nessuno strigo a salvarci, quindi sarà il caso di dimostrare loro il nostro valore con tutta una serie di nuove sfide.











Prendere parte a queste sfide e dominarle ci permetterà anche di sbloccare ricompense speciali, come ad esempio una falce che siamo sicuri Eivor non avrà problemi ad utilizzare per seminare il terrore fra i suoi nemici. Questo aggiornamento, inoltre, potrerà su Assassin’s Creed Valhalla anche le Tombs of the Fallen, quattro nuove aree ricche di puzzle da risolvere.