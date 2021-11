Elden Ring: quattro chiacchiere con Sabaku no Maiku

Nel corso dell’ultimo Lucca Comics & Games, noi di TGM ci siamo organizzati con una serie di dirette sugli argomenti videoludici più caldi del momento; e potevamo forse astenerci dal parlare di Elden Ring? Ma certo che no, e per farlo il nostro impervio Mario Baccigalupi ha invitato due ospiti di primo calibro: Nicola Veneziani, PR ed Event Manager di Bandai Namco Italia, e chi altri se non Michele “Sabaku no Maiku” Poggi, vera e propria enciclopedia vivente per tutto ciò che riguarda le produzioni From Software. Il segmento è ora disponibile anche su YouTube, e dovrebbe tornarvi utile per saziare il vostro appetito di Elden Ring fino a domani. Perché domani, dite? Beh, ma perché potremo parlarvene molto più nel dettaglio, quindi non dimenticate di tenere d’occhio il nostro sito.