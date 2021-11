Shin Megami Tensei V: ecco il trailer Order and Chaos

Continua la campagna promozionale di Shin Megami Tensei V, nuovo JRPG di Atlus in arrivo il 12 novembre. L’ultimo trailer pubblicato narra del conflitto eterno fra le forze del Caos e dell’Ordine, e di come abbia sconvolto per sempre la vita del giovane protagonista. Oddio, sconvolto fino a un certo punto, visto che il nostro esile liceale si trova ben presto a diventare un Nahobino, creatura a metà fra l’uomo e il demone dotata di incredibili poteri. Poteri di cui avrà sicuramente bisogno, visto che il Netherworld è popolato da oltre duecento demoni; fortunatamente, Shin Megami Tensei V ci permetterà anche di arruolarli come alleati. Il gioco sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.