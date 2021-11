Star Wars: The Old Republic, i trailer originali tornano in 4K

Sono passati dieci anni dal lancio originale di Star Wars: The Old Republic, l’MMORPG basato sul mondo delle Guerre Stellari e in particolare sul mito creato dai due giochi di ruolo di BioWare. Per celebrare questo importante anniversario, Electronic Arts ha deciso di iniettare una bella scarica di nostalgia a tutti i fan del suo titolo, rimasterizzando i trailer originali in qualità 4K. L’ultimo della serie è il trailer dal taglio cinematografico “Return“, originariamente uscito il 6 giugno 2011.











Electronic Arts e BioWare non hanno però intenzione solo di ammodernare video con qualche anno sulle spalle. In arrivo su Star Wars: The Old Republic c’è infatti anche una nuova espansione, Legacy of the Sith, che includerà nuovi stili di combattimento, nuovi mondi di gioco e ovviamente tutta una serie di nuove quest e sfide.