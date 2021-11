The Tomorrow Children si prepara a tornare, conferma Q-Games

Ricordate The Tomorrow Children? Probabilmente no, dato il suo scarso successo di pubblico: uscito come esclusiva PS4, il gioco sviluppato dallo studio Q-Games chiuse i battenti dopo circa un anno. I creatori del titolo non si sono però arresi e, forti del supporto di una piccola ma affezionata fanbase, sono riusciti in una mossa non da poco: come da poco rivelato, Q-Games ha infatti acquisito i diritti dell’IP da Sony, che sfrutterà per riportare in vita il suo gioco.

Non è ancora chiaro in che formato torneremo a rivedere The Tomorrow Children, né su quali piattaforme tornerà disponibile; lo studio ha però promesso di tenere aggiornati i fan tramite una newsletter.