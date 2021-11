Frogwares ha pubblicato un nuovo trailer per Sherlock Holmes Chapter One. Il video serve da “prologo” al gioco, presentandoci l’isola di Cordona e i motivi per cui Sherlock e il suo amico Jon sono tornati nei luoghi della loro infanzia. Ed è proprio qui che il leggendario investigatore britannico potrà mettere alla prova il proprio talento e il suo formidabile intuito, con una serie di casi preparati ad arte dallo studio ucraino.











Ovviamente, che non pensiate che calarvi nei panni di Sherlock Holmes sia sufficiente ad assicuare che il colpevole finisca dietro le sbarre. Il gioco lascerà infatti spazio anche alle nostre deduzioni, e se non riusciremo ad allineare correttamente tutti gli indizi sarà possibile accusare la persona sbagliata. Per chi vuole qualcosa di più concreto che non un video di due minuti, buone notizie: Frogwares ha infatti in mente di trasmettere ben 35 minuti di gameplay di Sherlock Holmes Chapter One, nella giornata di domani sulla pagina Steam del gioco.