Jump Force verrà rimosso dalla vendita, server in chiusura

Bandai Namco annuncia che Jump Force verrà rimosso dalla vendita a partire dal prossimo 7 febbraio 2022. Ciò significa che il picchiaduro scomparirà dagli store digitali di PC, PS4, Xbox One e Switch assieme a tutti i contenuti aggiuntivi a pagamento.

Non è tutto giacché il publisher nipponico fa sapere che i server dedicati ai servizi online di Jump Force cesseranno di funzionare dal successivo 24 agosto 2022. Da quella data in poi non sarà più possibile accedere alle lobby multiplayer, agli eventi online, ai match classificati, allo store in-game, alle funzionalità dei clan e alle classifiche mondiali. Sarà comunque possibile continuare a giocare online in match non classificati.

