Total War: Warhammer III, l'ultimo trailer ci presenta i Regni degli Ogri

Creative Assembly ha pubblicato un nuovo trailer per presentarci in maniera approfondita la fazione dei Regni degli Ogri, che farà il suo debutto in Total War: Warhammer III, in uscita il prossimo 17 febbraio 2022.











I possenti Ogri saranno disponibili come fazione giocabile sotto forma di contenuto aggiuntivo gratuito per chiunque effettui il pre-order del gioco, tuttavia saranno presenti nel gioco come fazione nemica per tutti gli utenti. Specializzati nel combattimento corpo a corpo, a ben vedere, questi possenti e titanici guerrieri mercenari seguaci della Grande Mandibola si ritroveranno a fronteggiare non soltanto le forze di Kislev e Catai, ma anche i seguaci demoniaci dei Poteri Perniciosi.

Vi ricordiamo, infine, che Total War: Warhammer III sarà disponibile sin dal lancio nel servizio in abbonamento Xbox Game Pass per PC.