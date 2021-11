Forza Horizon 5: oltre 4,5 milioni di giocatori per il racing di Playground

Disponibile da poco più di ventiquattro ore per chiunque non abbia acquistato la Premium Edition, Forza Horizon 5 ha già attratto a sé la bellezza di 4,5 milioni di giocatori (rispetto al milione del periodo pre-lancio ufficiale).

Intervenendo su Twitter, Phil Spencer della divisione Xbox ha fatto sapere che il picco di giocatori attivi è tre volte superiore rispetto a quello di Forza Horizon 4, mentre l’ultimo videogioco di corse automobilistiche targato Playground Games ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per un videogioco prodotto dagli Xbox Game Studios. Un risultato che non dovrebbe stupire data la qualità di Forza Horizon 5, qualità che abbiamo sottolineato anche nella nostra recensione.

