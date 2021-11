Tiny Tina's Assault On Dragon Keep diventa standalone

2K Games e Gearbox Software hanno pubblicato una versione standalone di Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep per PC e console. Il contenuto aggiuntivo di Borderlands 2 può ora essere acquistato pagando € 9,99 ed è possibile giocarci anche senza possedere il gioco originale, su tutte le piattaforme, in preparazione dell’uscita di Tiny Tina’s Wonderlands (di cui questo DLC è una sorta di prequel).

Non è tutto, però, dal momento che l’utenza PC può ottenere gratuitamente Tiny Tina’s Assault On Dragon Keep attraverso l’Epic Games Store, che ne regala una copia a chiunque ne faccia richiesta entro il 16 novembre.

