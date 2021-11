Elden Ring: spediti gli inviti per il closed network test

Bandai Namco e FromSoftware hanno iniziato a spedire gli inviti al closed network test di Elden Ring che si terrà dal 12 al 15 novembre sulle console PlayStation e Xbox. I fortunati che sono stati scelti per partecipare alle varie sessioni di prova previste per i prossimi giorni dovranno riscattare sulla piattaforma di preferenza un apposito codice inviatogli via e-mail, dopodiché sarà possibile effettuare il pre-load del client di gioco.

Segnaliamo che le fasce orarie in cui sarà possibile accedere al closed network test di Elden Ring sono le seguenti, purtroppo poco agevoli per i giocatori europei:

12 novembre: dalle 12:00 alle 15:00;

13 novembre: dalle 04:00 alle 07:00;

13 novembre: dalle 20:00 alle 23:00;

14 novembre: dalle 12:00 alle 15:00;

15 novembre: dalle 04:00 alle 07:00.

Bandai Namco spiega che questo test servirà principalmente a valutare la tenuta dei server prima dell’uscita del gioco, prevista per il 25 febbraio.