Cloud Imperium apre un nuovo studio a Manchester

Cloud Imperium Games ha annunciato di avere intenzione di aprire un nuovo studio di sviluppo in quel di Mancherster, nel Regno Unito. La compagnia di Chris Roberts punta ad aprire la sede nel maggio del prossimo anno per creare 700 posti di lavoro entro il 2023, che potranno salire a 1000 entro il 2026. Secondo quanto riportato da GamesIndustry, quello di Manchester diventerà il nuovo quartier generale di Cloud Imperium Games.

La compagnia, lo ricordiamo, è impegnata nello sviluppo di Star Citizen dal 2012, quando venne completata con estremo successo una campagna di crowdfunding su Kickstarter. A distanza di quasi dieci anni dalla raccolta fondi, però, i lavori sul simulatore spaziale sono ancora ben lungi dall’essere portati a termine, così come quelli sull’esperienza story-driven intitolata Squadron 42.

Si spera che l’apertura della nuova sede e l’assunzione di ulteriore personale possa in qualche modo velocizzare il processo di sviluppo.

