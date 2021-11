Riot Forge annuncia Hextech Mayhem: A League of Legends Story

Riot Forge, l’etichetta di publishing di giochi creati da sviluppatori terze parti di Riot Games, ha di recente annunciato che il suo catalogo sta per arricchirsi di un nuovo titolo. Hextech Mayhem: A League of Legends Story ci metterà nei panni di Ziggs, il bombarolo più scatenato di tutta Zaun, che non vede l’ora di portare scompiglio nella tranquillità e nell’ordine che tanto piacciono allo scienziato Heimerdinger – e già che c’è, creare la bomba più grande che Runeterra abbia mai visto.











Creato da Choice Provisions, gli autori della serie BIT.TRIP, Hextech Mayhem: A League of Legends Story uscirà il 16 novembre su PC tramite Steam, Epic Games Store e GOG, oltre che su Nintendo Switch e prossimamente anche su Netflix. Riot Forge ha inoltre promesso che nel corso delle prossime settimane ci aggiornerà su Ruined King, l’RPG sviluppato da Airship Syndicate.