Unity acquisisce la compagnia di effetti speciali Weta Digital

Unity ha di recente annunciato di essere in procinto di acquisire Weta Digital. Un nome che sarà noto ai più, ma se siete appassionati di cinema quasi sicuramente vi siete trovati di fronte qualche opera del loro lavoro: la compagnia di effetti speciali fondata nel 1993 da Peter Jackson, Richard Taylor e Jamie Selkirk ha infatti preso parte a molti dei colossal più famosi degli ultimi due decenni, come ad esempio Il Signore degli Anelli, King Kong, Lo Hobbit, Avatar, The Suicide Squad e numerosi film del Marvel Cinematic Universe.











La transazione, che ha avuto il costo non indifferente di 1,6 miliardi di dollari, permetterà a Unity di integrare nel suo motore grafico i potenti mezzi utilizzati da Weta Digital per creare quegli scenari digitali che la hanno resa famosa, rendendoli dunque disponibili a milioni di persone. “Crediamo di trovarci proprio al principio di un enorme bisogno di contenuto 3D che sia ricco, interattivo ed entusiasmante — nei giochi, nei film, e anche oltre”, ha dichiarato Marc Whitten di Unity, accennando al ruolo giocato da questa acquisizione nella creazione di un metaverso condiviso.