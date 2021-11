Capcom rimuove da Steam i suoi giochi con Games For Windows Live

Capcom ha di recente preso la decisione di rimuovere da Steam tutti i suoi giochi che ancora adottano Games For Windows Live come sistema di autenticazione dei login. I titoli in questione (Lost Planet I & II, Resident Evil: Operation Raccoon City, Street Fighter IV e Street Fighter x Tekken) sono ancora presenti sul negozio digitale di Valve e nelle librerie di chi li ha comprati, ma è attualmente impossibile procedere al loro acquisto. Le loro pagine presentano un messaggio da parte di Capcom:

“Siamo consapevoli di un problema che alcuni utenti possono incontrare nel corso dell’installazione del gioco, e che è legato a Games For Windows Live. Stiamo disattivando temporaneamente l’acquisto su Steam mentre investighiamo la faccenda. Vi terremo informati su eventuali progressi.”

Con tutta probabilità, il publisher giapponese intende procedere alla rimozione di Games For Windows Live, servizio ufficialmente abbandonato nel 2013, in maniera simile a quanto di recente fatto da Fallout 3.