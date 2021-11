ELEX II: la data di uscita è prevista per marzo 2022

Tramite un comunicato su Twitter, Piranha Bytes ha rivelato che ELEX II arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il primo marzo 2022. Il gioco, che rappresenta il diretto seguito dell’RPG uscito nel 2017, vede le varie fazioni di Magalan ancora una volta pronte a scannarsi l’una con l’altra, il tutto mentre una nuova minaccia incombe all’orizzonte. Toccherà a Jax darsi da fare per assicurarsi che il continente non cada nell’oscurità, il tutto mentre cerca disperatamente tracce di suo figlio.

THQ Nordic ha inoltre dato il via ai preorder di ELEX II, disponibili sul sito ufficiale.