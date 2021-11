Un nuovo titolo della serie Fight Night sarebbe in produzione

A quanto pare, fra le serie che Electronic Arts ha deciso di rivitalizzare figura anche Fight Night. A rivelare l’interesse del publisher per un ritorno dei cazzottoni sul ring è VGC, che cita fonti interne ad EA Sports. Il nome provvisorio di questo nuovo capitolo sarebbe Moneyball, ma per poterlo vedere sui nostri schermi sarà necessaria una buona dose di pazienza. Lo sviluppo sarebbe infatti attualmente in pausa, mentre il team di EA Canada si occupa di portare a termine i lavori su UFC 5, previsto per gli ultimi mesi del prossimo anno. L’idea è quella di evitare di dividere le risorse dello studio, così da assicurare che UFC 5 raggiunga alti livelli di qualità.

L’ultimo capitolo della serie ispirata alla boxe, Fight Night Champion, risale al 2011.