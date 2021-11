Deep Rock Galactic: le copie vendute superano quota 3 milioni

Continua ad andare alla grande l’FPS cooperativo Deep Rock Galactic. A poca distanza dal lancio della Season 01, arrivata con una notevole quantità di contenuto gratuito, il publisher Coffee Stain e lo studio di sviluppo Ghost Ship Games hanno infatti rivelato che il numero di copie vendute ha superato quota 3 milioni; una cifra a cui va ad aggiungersi chi ci sta giocando tramite Xbox Game Pass, e cioè quasi un milione di giocatori. Numeri davvero niente male per un titolo che fa della cooperazione il cardine del suo gameplay: in Deep Rock Galactic, interpretiamo infatti un gruppo di fino a quattro nani impegnati ad estrarre risorse preziose su un pianeta disseminato di pericoli (e, occasionalmente, a sabotare la concorrenza). Il team di sviluppo ha promesso che le novità non finiscono qua: entro la fine del mese prossimo, avremo altre informazioni sul futuro del gioco e una roadmap aggiornata.

