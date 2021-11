Steam Deck: l'uscita della nuova console è stata rinviata a febbraio

Originariamente previsto in arrivo entro la fine dell’anno, sembra che per mettere mano sullo Steam Deck ci sarà bisogno di un po’ più di pazienza: i primi modelli della console inizieranno infatti ad essere spediti a febbraio 2022. Ad annunciarlo è un messaggio di Valve, che chiarisce come questo rinvio sia dovuto ai soliti, e tristemente noti, problemi con la produzione di semiconduttori. Chi ha già effettuato la prenotazione manterrà il suo posto nella coda; semplicemente, la data della spedizione verrà posticipata. Chi invece non ha ancora riservato un ordine dovrà attendere il secondo quarto del 2022 prima di poter fare suo lo Steam Deck.

