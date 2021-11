The King of Fighters XV: il nuovo trailer presenta Whip

SNK ha presentato la nuova lottatrice che andrà ad unirsi al cast di The King of Fighters XV: si chiama Whip e, se parlate un pochino di inglese, probabilmente avete anche già capito qual è la sua arma prediletta. Dal video sembra proprio che la sua frusta garantirà una portata non indifferente alle sue mosse, rendendola una buona scelta per chi preferisce tenere a distanza di sicurezza gli avversari.











Whip e il resto dell’ampio cast di lottatori potranno finalmente darsele di santa ragione il 17 febbraio 2022, quando il gioco uscirà su PC e console. Ricordiamo che di recente è stato anche annunciato che a breve si terrà un’open beta di The King of Fighters XV.