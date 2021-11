The Game Awards 2021: circa una decina gli annunci di nuovi giochi

Nel corso di una lunga intervista pubblicata sul sito di Epic Games, Geoff Keighley ha parlato dell’organizzazione dell’edizione 2021 dei The Game Awards, show che è arrivato al suo ottavo anno di vita. Dopo le vicissitudini affrontate l’anno scorso, con un’edizione interamente virtuale, quest’anno si tornerà a uno schema più classico: lo show sarà trasmesso in diretta dal Microsoft Theater di Los Angeles, avrà ospiti di primo piano, un’orchestra e naturalmente gli studi di sviluppo coinvolti potranno essere presenti di persona.

Oltre alla classica cerimonia di assegnazione dei premi, i The Game Awards sono da sempre occasione sia per ricevere aggiornamenti su titoli già presentati sia per nuovi annunci. In questo senso, Geoff Keighley ha anticipato che lo show includerà fra i 40 e i 50 giochi “in una forma o nell’altra”, e che i nuovi annunci saranno “probabilmente a doppia cifra”. L’insicurezza è dovuta al fatto che non tutto è ancora confermato; ma, anche così, questa edizione della kermesse promette di essere bella ricca. “È sicuramente un anno molto affollato per quanto riguarda i giochi che ci siamo stati proposti. Siamo graziati dal fatto che praticamente qualunque sviluppatore e publisher vuole essere presente al nostro show”, ha dichiarato Keighley, spiegando come pensa che la pandemia possa aver giocato un ruolo nel numero particolarmente alto di giochi presenti.

Il giornalista ha inoltre spiegato come nel futuro i The Game Awards potrebbero espandersi al di là dei videogiochi. Già nel corso di questa edizione saranno presenti cose che sono “video games adjacent”, come ad esempio serie televisive o film ispirati ai videogiochi. “Forse l’anno prossimo aggiungeremo una categoria dedicata al miglior adattamento”, ha dichiarato Geoff Keighley. Ricordiamo che lo show si terrà nella notte fra il 9 e il 10 dicembre.