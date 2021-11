Thunderful annuncia l'action co-op SteamWorld Headhunter

Thunderful Games ha annunciato il nuovo videogioco di Image & Form: si tratta dell’action cooperativo SteamWorld Headhunter, ambientato nello stesso universo di SteamWorld Dig, Heist e Quest.











Rispetto agli altri titoli della saga, questo videogioco sarà completamente in 3D e con visuale in terza persona. Non si conoscono molti dettagli, in realtà, se non che gli sviluppatori promettono una coloratissima avventura dai toni spensierati con cui divertirsi in compagnia di amici.

SteamWorld Headhunter è ancora sprovvisto sia di data di uscita che di piattaforme di riferimento.