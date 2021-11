The Gunk ha una data di uscita ufficiale

Non solo SteamWorld Headhunter, l’ultimo evento digitale del publisher Thunderful Games è stato anche l’occasione per annunciare la data di uscita ufficiale di The Gunk.

L’avventura di Image & Form Games sarà disponibile su PC e sulle console Xbox (One e Series X|S) dal prossimo 16 dicembre, sarà inoltre presente sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.











È stato poi svelato un nuovo trailer che ci presenta in dettaglio la protagonista Rani (doppiata dall’attrice Fiona Nova) e il mondo di gioco. Lo scopo di The Gunk sarà quello di liberare un pianeta alieno dalla melma nerastra presente su tutta la superficie, in questo modo sarà possibile far tornare a fiorire il mondo.