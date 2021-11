Vaas: Insanity, ecco la data di uscita del primo DLC di Far Cry 6

Ubisoft ha annunciato la data di uscita di Vaas: Insanity, il primo DLC di Far Cry 6 che metterà i giocatori nei panni dell’iconico villain di Far Cry 3.

Disponibile dal 16 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Stadia, questo contenuto aggiuntivo offrirà un’esperienza di gioco del tutto nuova ispirata ai roguelite. Iniziando con una sola pistola per autodifesa, bisognerà trovare nuove armi e sbloccare potenziamenti per diventare più forte e progredire nella psiche del villain. Mischiando intensa azione e storytelling, Vaas: Insanity offrirà l’opportunità di comprendere il passato del personaggio affrontandone i demoni e scoprendo le motivazioni che lo hanno spinto ad agire nel modo in cui si comporta in Far Cry 3.

