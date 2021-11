The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, ecco il trailer di lancio

Esattamente 10 anni fa, arrivava su PC e console The Elder Scrolls V: Skyrim. Per celebrare questo importante compleanno, Bethesda ha deciso di pubblicare una nuova edizione del suo gioco: intitolata Anniversary Edition, include tutte e tre le espansioni (Dawnguard, Hearthfire e Dragonborne) più una notevole quantità di contenuto proveniente dal Creation Club. A presentare queste novità ci pensa anche il trailer di lancio del gioco.











The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition è disponibile come aggiornamento per chi già possiede la Special Edition del gioco, al prezzo di 19,99€. In alternativa, se volete tuffarvi per la prima volta fra le incontaminate terre nordiche e scoprire tutti i segreti che nascondono, il biglietto per l’accesso verrà a costarvi 49,99€.