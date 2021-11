Humankind: SEGA soddisfatta dei risultati, possibile un sequel

Rilasciato ad agosto, Humankind rappresenta il tentativo di Amplitude Studios di conquistare quel trono di 4X fra le ere della storia che da sempre è prerogativa di Civilization. Al di là di quali siano le vostre preferenze in questo senso, però, di sicuro il publisher SEGA è rimasto soddisfatto dei risultati conseguiti dal gioco. Nel corso di un Q&A con gli azionisti, il presidente Haruhi Satomi e il vice presidente Koichi Fukazawa hanno sottolineato come il gioco abbia contribuito in maniera positiva ai risultati finanziari del periodo in esame. Non solo: “Possiamo aspettarci che diventi una serie in futuro. Secondo noi c’è del potenziale in questo titolo, ed è diventata un’IP che vogliamo coltivare a lungo.” Ottime notizie, dunque, per i fan di Humankind.

Condividi con gli amici Inviare